أوديشو يعتذر عن تدريب القوة الجوية

2019/03/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّم المدرب ايوب اديشو "السبت" اعتذاره عن قيادة تدريب الفريق خلال

المرحلة المقبلة، رغم الاتفاق المبدئي الذي تم بينه وبين الهيئة

الادارية لنادي القوة الجوية امس الجمعة لقيادة الصقور.وذكرت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في بيان ، إن" الإدارة

وافقت على شروط المدرب لتدريب الفريق ولكن المدرب أبلغنا اليوم السبت

عن اعتذاره لتدريب القوة الجوية لأسباب شخصية.وأضافت أن المدرب لا يريد التدريب خلال المرحلة المقبلة وهو بحاجة إلى

الراحة.

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