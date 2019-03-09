2019/03/09 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعرض الدولي الإنكليزي البالغ عمره 25 عاماً لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام روما وغاب عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.وثارت شكوك عن إمكانية غياب أوكسليد-تشامبرلين عن موسم 2018-2019 بأكمله لكن يورغن كلوب مدرب ليفربول قال في ديسمبر كانون الأول إنّ اللاعب يسابق الزمن للعودة إلى الملاعب وضمه لتشكيلة الفريق في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.وخرج أوكسليد-تشامبرلين بعد 40 دقيقة من مواجهة ديربي تحت 23 عاماً يوم الجمعة كإجراء احترازي وأصدر ليفربول بياناً أكد أن اللاعب سيخضع لفحوص عضلية.وقال نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عاماً: "إنه يعاني من شيء لكن أتمنى ألا يكون الأمر خطيراً.الشيء الجيد أن الأمر لا يتعلق بالركبة لذا هو سعيد بأنه لا توجد مشكلة فيها".وأضاف: "ربما يتعلق الأمر بمشكلة عضلية وسيخضع لفحوص للتعرف على ذلك".

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