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اوديشو يعتذر من تدريب الصقور لهذا السبب

العراقرياضة

اوديشو يعتذر من تدريب الصقور لهذا السبب

السبت 9 مارس 2019 - 14:39

أيوب أوديشو

أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم السبت، عن تعثر المفاوضات مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

وذكرت الادارة في بيان تلقت "الغدير"، نسخة منه، أن "المدرب أيوب أوديشو، قدم اعتذاره عن قيادة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، رغم الاتفاق المبدئي الذي تم بينه وبين الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية أمس الجمعة لقيادة الصقور".وأوضحت الإدارة أنها "وافقت على شروط المدرب لتدريب الفريق، ولكن المدرب أبلغنا اليوم السبت اعتذاره لتدريب القوة الجوية لأسباب شخصية لكونه لا يريد التدريب خلال المرحلة المقبلة وهو بحاجة إلى الراحة".



انتهى .



م ك

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