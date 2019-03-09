2019/03/09 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السترات الصفراء تتظاهر في باريس تحت شعار «الفصل الأخير» قناة الغد.

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