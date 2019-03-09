2019/03/09 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد سلط أحد المحامين العراقيين الضوء على قرار يجهله أغلب المواطنين العراقيين, وهو قرار تعويض المتوفين والجرحى بالحوادث المرورية, وبمبالغ كبيرة وبدون دفع مبالغ أقساط التأمين.وقال المحامي حبيب عبد في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك وتابعه “ناس” اليوم (9 اذار 2019), إن “الحوادث المرورية وحالات الوفيات والجرحى الناتجة عنها كثيرة, ولكن أغلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قانون يجهله العراقيون: تعويضات للمتوفين والمصابين في الحوادث المرورية NAS | موقع ناس الرسمي.

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