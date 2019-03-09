سائرون تطالب بشمول القوات الأمنية والحشد الشعبي بالدخول الشامل لأداء الامتحانات الخارجية

2019/03/09 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ءSNG- طالبت كتلة سائرون ،السبت، بشمول منتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي بالدخول الشامل لاداء الامتحانات الخارجية.وقالت عضو كتلة سائرون هوازن الشمري في بيان تلقته /SNG/، انه “نظرا للتضحيات العظيمة التي بذلها ابنائنا المقاتلين في القوات الأمنية والحشد الشعبي بكل تشكيلاتها نطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان يوعـز الجهات ذات العلاقة بالسماح لمنتسبي ...

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