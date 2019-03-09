2019/03/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت القوات اليمنية ،السبت، عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في الربعة بصحراء الأجاشر.وقال مصدر عسكري إن “الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في الربعة بصحراء الأجاشر أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم”.وأشار المصدر إلى “تفجير آلية عسكرية تحمل مرتزقة الجيش السعودي بكمين نوعي في البقع وأخرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تنفذ عملية هجومية على مواقع العدوان السعودي في صحراء الأجاشر alansaar.

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