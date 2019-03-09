2019/03/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف المتحدث باسم المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، محمد محي، اليوم السبت، عن سبب انسحاب وفد الكتائب من مهرجان يوم الشهيد العراقي السنوي، المقام في مقر تيار الحكمة الوطني.محي في تصريح له، قال أن “الانسحاب جاء بسبب وجود العلم الأميركي على منصة قاعة المحتفلين”، مبينًا أن “الكتائب لديها موقف من الولايات المتحدة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتائب حزب الله: لهذا السبب انسحب وفدنا من مهرجان يوم الشهيد العراقي السنوي alansaar.

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