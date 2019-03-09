2019/03/09 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت، ان الفيسبوك قام اليوم بمكافئة الشاب العراقي مؤمل احمد شكير بمبلغ مالي بعد اكتشافه ثغرة في الانستغرام.وقال المركز، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "شكير قام بالكشف عن ثغرة تتيح للاخرين مشاهدة صور وقصص صاحب الحساب الخاص بدون عمل متابعة له او موافقة من جانب صاحب الحساب".

واشار الفريق الى ان "شكير حصل على مكافئة تبلغ 3500 دولار، وانها تعتبر المرة الرابعة التي يحصل فيها على مكافئة مالية من جانب الفيسبوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يُكافيء شابا عراقيا للمرة الرابعة) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يُكافيء شابا عراقيا للمرة الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).