الفياض: قطعاتنا تأخذ الحيطة والحذر على الحدود وهناك مشروع كبير لتأمينها

2019/03/09 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر على الحدود بالتزامن مع معارك منطقة الباغوز السورية، فيما كشف عن موعد تدشين مشروع مهم لتأمين الحدود العراقية.وقال الفياض على هامش زيارة تفقدية اجراها لقاطع الحدود العراقية مع سوريا، ان "الزيارة تأتي ضمن التواصل مع المقاتلين في هذه المنطقة ...

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