الفياض يبحث مع القيادات العسكرية غرب الأنبار التطورات الأمنية وتعزيز الأمن على الحدود  

2019/03/09 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض, السبت, التطورات الأمنية في القائم غرب الأنبار وتعزيز الأمن على الحدود العراقية السورية.وقال موفدنا ان " الفياض وبرفقة الفريق الركن عبد الامير يار الله معاون رئيس أركان الجيش والفريق الركن حامد الحسيني قائد حرس الحدود تفقد القطعات الأمنية في الحدود العراقية السورية عند الحد ...

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