2019/03/09 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشروع الوطني العراقي: يجب إعادة النظر بالخطط الأمنية وفحص تقارير القادة الآمنيين في نينوى، خصوصا وان الهجمات الإرهابية والتفجيرات الإجرامية تأتي في وقت فشلت به القوى السياسية بحسم منصبي وزيري الدفاع والداخلية، مع نشاط متصاعد لعصابات مسلحة تمول نفسها بفرض الإتاوات في الموصل.الشيخ جمال الضاري

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