2019/03/09 | 15:59

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بالصور: فرقة العباس تبدأ بخطة خدمية وأمنية في سامراء استعداداً لهذا الأمر

بغداد -

كلمة

أعلنت فرقة العباس القتالية بدء خطتها الخدمية والأمنية في

سامراء الخاصة بذكرى استشهاد الإمام عليه الهادي.

وقال الإعلام المركزي للفرقة في بيان صحفي تابعه موقع كلمة

الإخباري، إن الفرقة استنفرت قوات لواء العلقمي لتأمين

المدينة المقدسة ونشرت سيطرات لتفتيش الزائرين ونصبت أجهزة تشويش

وجهاز الرقيب.

وأضاف البيان: "وفي الجانب الخدمي باشر الهندسي بفتح شارعين في شارع

القصابين، وشارك جهد الفرقة الطوعي لتنظيف الطرق ورفع النفايات

والأنقاض علاوة على إرسال عدد من الحوضيات الخاصة بنقل مياه الشرب

للزائرين، واستنفار موكب حسيني لخدمة عشاق الإمام (ع)".

وأكدت مشاركة مفارز الفرقة الطبية لتقديم الخدمات الصحية، مبينة أن

الخطة مستمرة حتى انتهاء هذه الزيارة المباركة.

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