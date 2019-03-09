2019/03/09 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم مصدر مطلع في تيار الحكمة الوطني العراقي، عن رفض رئيس التيار عمار الحكيم طلباً سعودياً رسمياً لإجراء زيارة الى الرياض.ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن المصدر قوله وتابعته اليوم الثامن ، إن “السعودية قامت 6 مرات بدعوة السيد عمار الحكيم لزيارة هذا البلد حيث لاقى رفضاً من قبله”.وبحسب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة إيرانية: الحكيم رفض 6 طلبات سعودية لزيارة الرياض والسبب شاهد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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