هذا ما يأمله روحاني من زيارته للعراق !

2019/03/09 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الرئيس الايراني حسن روحاني، بعد غد الاثنين، زيارة إلى العراق، من المقرر ان يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين، لبحث عدة ملفات تخص البلدين والمنطقة.

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