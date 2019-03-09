مسجدي يكشف هدف زيارة روحاني إلى العراق

2019/03/09 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الايراني لدى بغداد، ايرج مسجدي، السبت، أن زيارة الرئيس حسن روحاني، إلى العراق ستسفر عن توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية واخرى بمجال التعاون الصحي.

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