2019/03/09 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهج الوطني تتحدث عن محاربة الفساد: الارادة السياسية والكفاءة ابرز ادوات مكافحتها

03:17 - 09/03/2019

بغداد – موازين نيوز اكد رئيس كتلة النهج

الوطني النائب عمار طعمة، السبت، ان الشفافية في الإنفاق الحكومي والارادة السياسية

الجادة وتولي ذوي النزاهة والكفاءة للمواقع عناصر مهمة لمحاربة الفساد وشدد طعمة في بيان

تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه " على ضرورة ان توفر الإرادة الجادة من القوى السياسية

المؤثرة والنافذة في اسناد جهود مكافحة الفساد

ودعم استقلالية المؤسسات المختصة في محاربة الفساد المالي والاداري ، وإصلاح البيئة

الانتخابية بكل مفرداتها لضمان إنتاجها تمثيلا مرتبطا بإرادة الجمهور ويستهدف غاياته

وليس مرتبطا بالساسة النافذين وحاميا لهم من المساءلة والمحاسبة القانونية".وضاف ،ان "الشفافية

والوضوح في الإنفاق الحكومي يساعد كثيرا الجهات الرقابية المختصة في تقييم سلامة الصرف

وانسجامه مع تغطية حاجات المواطنين وكشف منافذ وثغرات التلاعب والهدر والفساد في الأموال

العامة ، ويوفر فرصة للرأي العام لفحص أنشطة الحكومة ، ومن أوضح الأمثلة في ذلك طريقة

إعداد الموازنة وتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة وعرضها للرأي العام فضلا

عن المؤسسات والجهات الرقابية التخصصية ، وقد شرعت بعض الدول المصنفة كأفضل البلدان

اداء في عنصر الشفافية قانون المسؤولية المالية الذي يوفر إطارا قانونيا لإدارة شفافة

للموارد العامة ".ودعا الى" تقليل

الروتين والاجراءات التي يرتبط وجودها مع انتشار الفساد وتهيئة بيئة توسع امتداداته

، والاستعاضة عنها بوسائل الحوكمة الالكترونية خصوصا في موارد تحصيل الضرائب والرسوم

الكمركية ومستندات الاستيراد المطلوب التحقق من واقعيتها في مزاد بيع العملة الأجنبية

".وبين ،ان " ضعف

تطبيق القانون بسبب إضعاف المؤسسات المنفذة له ووجود قوى موازية لها ترتبط بقرار القوى

السياسية النافذة والمؤثرة في ادارة سلطات الدولة ، فتوحيد المواقف والخطوات في دعم

المؤسسات المنفذة للقانون وتقويتها وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية سيدعم

تنفيذ القانون وتطبيقه في ملاحقة الفساد ومحاسبته ".وطالب بـ " إسناد

المواقع المدنية والعسكرية العليا الى شخصيات كفوءة ونزيهة وشجاعة مجربة باستقامتها

ومحاربتها للفساد في تاريخها الوظيفي السابق ، مع وضوح اليات وطريقة تعيين من يتولى تلك المواقع وإعلانها

للراي العام ليكون مراقبا على دقة تطبيقها وتوفرها في المسؤولين".واكد " أهمية

تشريع القوانين الصارمة وتشديد العقوبات على مخالفات الفساد والسرقة للمال العام ،

وتضمينها عقوبات مضاعفة على استغلال النفوذ والموقع والإثراء غير المشروع ".وشدد على " إستقلالية

المؤسسات والدوائر المعنية بمكافحة الفساد المالي والاداري بعناصرها وارتباطها وقراراتها عن الجهات والشخصيات المسؤلة على رقابتها وتدقيق

عملها وان يتم ترشيح مسؤولي تلك المؤسسات الرقابية من قبل القوى السياسية غير المشاركة

قي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني".وذكر طعمة ، بضرورة

تجريم تخلف كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة عن كشف ذممهم ومصالحهم المالية ،

واعتماد اليات تحقّق فعالة في متابعة تلك المصالح داخل العراق وخارجه ، اذ تشير التقارير

والمعلومات الموثوقة من الجهات الرقابية لإخفاء بعض المسؤولين مصالحهم المالية في مؤسسات

مالية اجنبية".وأشار الى" أهمية

تعزيز التعاون الدولي في ملاحقة نشاطات المسؤولين

الاقتصادية والكشف عن أرصدتهم المودعة في البنوك

اوالمؤسسات المالية الدولية من خلال عقد اتفاقيات تعاون ثنائية او موسعة لإلزام تلك

الدول بتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة أي نشاط مشبوه".انتهى29/م

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