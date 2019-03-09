2019/03/09 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تطل “شمس الأغنية اللبنانية” كما تلقب، الفنانة نجوى كرم على جمهورها في السعودية لأول مرة من خلال حفلة رسمية، وذلك ضمن حفلات “موسم الشرقية” في الصالة الخضراء بمدينة الخبر (شرق السعودية) يوم 28 مارس.وستغنّي نجوى كرم ضمن حفلة كبيرة مرتقبة بصحبة الفنان ماجد المهندس.واحتفى الجمهور في مواقع التواصل بمشاركتها، مؤكدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بصحبة ماجد المهندس..



نجوى كرم تغني لأول مرة في السعودية NAS | موقع ناس الرسمي.

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