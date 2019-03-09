2019/03/09 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد أكد وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، السبت، أن “الدستور هو الضامن لدفع حصة الإقليم من الموازنة، وقد أدرك العراق عدم جدوى السياسات السابقة وأن عاقبتها هي الندم، مضيفاً: “أنا متفائل بالعلاقات الجيدة القائمة بين أربيل وبغداد وأن شيئاً من هذا القبيل لن يتكرر”.وقال حملان في تصريح صحفي اليوم السبت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية كردستان: نستبعد قطع بغداد رواتب الموظفين مرة ثانية NAS | موقع ناس الرسمي.

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