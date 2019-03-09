2019/03/09 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الاكترونية دعا اليوم زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، ، رئيس الوزراء هادي العامري الى إعادة نشر القوات الأمنية ومنع تكرار الخروقات.وقال العامري في كلمة له في يوم الشهيد العراقي تابعته اليوم الثامن ، الذي يقيم تيار الحكيم، أن “المعركة مع الإرهاب لم تنتهي، وعلى الأجهزة الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة، اتخاذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يوجه رسالة عاجلة الى عبد المهدي هذه مفادها صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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