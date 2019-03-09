2019/03/09 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ،السبت، إن العلاقات بین إيران والعراق مثال یحتذی به في المنطقة بأسرها.وقال الرئیس روحاني خلال تسلمه أوراق اعتماد السفیر العراقي الجدید لدی طهران “عبدالرحمن سعد جواد قندیل” إن “هناك إمكانيات كبیرة تتمتع بها طهران و بغداد یمكن استخدامها لتوطید التعاون بینهما أكثر فأكثر”، معتبرا العلاقات بین الشعبین الإيراني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: علاقاتنا مع العراق مثال یحتذی به في المنطقة بأسرها alansaar.

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