2019/03/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، إن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، يثير أجواء الحرب مع إسلام آباد، من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية في الانتخابات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير باكستاني: مودي يثير أجواء الحرب لمكاسبه الشخصية بالانتخابات الهندية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير باكستاني: مودي يثير أجواء الحرب لمكاسبه الشخصية بالانتخابات الهندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).