الجيش السوري يقضي على 12 مسلحا من

2019/03/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقع الجيش السوري 12 قتيلا ومصابا موالين للجيش التركي خلال صده هجوم على أحد مواقعه شمال غربي حماة، فيما لقي خمسة جنود سوريين حتفهم خلال الاشتباكات.

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