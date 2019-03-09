2019/03/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور حديثة رصدتها الأقمار الصناعية حديثا، عن أن كوريا الشمالية قد تنوي إطلاق صاروخ فضائي في المستقبل القريب، وهو ما يشكل ضربة محتملة للعلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور حديثة تكشف مفاجأة قد تهدد العلاقات الأمريكية الكورية الجنوبية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور حديثة تكشف مفاجأة قد تهدد العلاقات الأمريكية الكورية الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).