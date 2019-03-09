داعش يلجأ لحرب العصابات.. وهذه اماكن انطلاق هجماته شمال شرقي ديالى

2019/03/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى، السبت، عن أماكن انطلاق هجمات تنظيم داعش الإرهابي صوب مناطق شمال شرقي المحافظة أبرزها خانقين، فيما أكد ضعف التنظيم ولجوءه الى اعمال العصابات.

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