2019/03/09 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة رأى يوم امس زعيم تحالف البناء، هادي العامري، أن هناك من ينتظر سقوط رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ليصله الدور، فيما حذر من “الذهاب للمجهول”، في حال الإخفاق.وكشف العامري، في كلمة له بيوم الشهيد العراقي، الذي يقيمه تيار الحكمة: إن “هناك من ينتظر سقوط رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هادي العامري يتكلم لاول مرة عن سقوط عبد المهدي ومن يريد سقوطه صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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