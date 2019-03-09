العثور على نسر ميت في السعودية وعلى ظهره جهاز

2019/03/09 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر شاب سعودي على نسر مهاجر ميت في أحد المستنقعات في وادي طفشة بمحافظة الريث بمنطقة جازان السعودية، إلا أن القصة تبدو طبيعية للوهلة الأولى.

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