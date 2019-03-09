2019/03/09 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل موقع "يوتيوب" على إطلاق ميزة جديدة تهدف لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخبار زائفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يوتيوب" يحارب الخداع بإطلاق ميزة جديدة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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