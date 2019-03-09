الخدمات النيابية: استكمال إجراءات استضافة أمينة بغداد في البرلمان

2019/03/09 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي، اليوم السبت، عن استكمال كافة الإجراءات الشكلية والقانونية لاستضافة أمينة بغداد ذكرى علوش، مشيرا إلى أن تأخر حسم

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