2019/03/09 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ايرج مسجدي السفير الايراني في بغداد، أن الحجم التجاري المستهدف مع العراق يبلغ 20 مليار دولار. واوضح السفير مسجدي في كلمة بمراسم يوم الشهيد العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايراني: السوق العراقية تعد الوجهة التصديرية الاولى للبضائع الايرانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايراني: السوق العراقية تعد الوجهة التصديرية الاولى للبضائع الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).