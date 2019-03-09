قيادي شيشاني يكشف معلومات جديدة عن البغدادي هرب وتركنا

2019/03/09 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم مصدر أمني عراقي، بتقهقر عناصر التنظيم ، في الباغوزر السورية، الحدودية مع العراق، ما أسفر عن نكث عناصر التظيم لبيعة خليفتهم المزعوم، أبو البغدادي.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن ، إن “العديد ممن خرجوا من الباغوز خلال الايام الماضية بادروا الى نكث بيعة البغدادي”، لافتا الى …

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