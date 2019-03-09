بالصور ، في احتفالية بيوم المراة العالمي ، كلمات واشعار تجاه المختطفات الايزيديات، وتكريم النساء الرائدات في بعشيقة

2019/03/09 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24ــ نصر حاجي بمناسبة عيد المراة العالمي، اقامت منظمة اوديسيا لتنمية المراة احتفالية مركزية في ناحية بعشيقة، وذلك يوم الجمعة الموافق 8/3/2019 وعلى قاعة لالش في بعشيقة.“ميسون البياتي” تشغل منصب مديرة منظمة اوديسيا في حديث ل “ايزيدي 24” قالت: بمناسبة يوم المراة العالمي الموافق 8/اذار، اقمنا احتفالية للنساء في ناحية بعشيقة.“البياتي” اضافت […]

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