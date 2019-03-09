الفياض يعلن اتخاذ تدابير في الحدود العراقية بالتزامن مع معارك

2019/03/09 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يوم السبت اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر على الحدود بالتزامن مع معارك منطقة الباغوز السورية، فيما اعلن عن موعد تدشين مشروع مهم لتأمين الحدود العراقية.

وقال الفياض على هامش زيارة تفقدية اجراها لقاطع الحدود العراقية مع سوريا، ان "الزيارة تأتي ضمن التواصل مع المقاتلين في هذه المنطقة المهمة للاطلاع على الاجراءات المتخذة من قبل الحشد الشعبي والجيش"، مبينا ان "التنسيق الامني بين القوات الامنية والحشد الامنية كبير يصل حد التكامل بين القطعات بهدف القضاء على فلول داعش".

واضاف ان "القطعات العسكرية تأخذ الحيطة والحذر بشان معارك الباغوز وتتهيأ لاي طارئ"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية تدرس الية تأمين الحدود من خلال مشروع كبير ومهم يتضمن جوانب فنية وتقنية وهندسية سيرى النور خلال السنة المقبلة".

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