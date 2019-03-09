ايران تعلن تفاصيل برنامج زيارة روحاني الى العراق

2019/03/09 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يتوجه رئيس الجمهورية الايرانية، بعد غد الاثنين، الى بغداد في زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء.

أعلن ذلك، برويز اسماعيلي، المساعد الاعلامي لمدير مكتب رئيس الجمهورية، قائلا: ان روحاني سيقوم يوم الاثنين بزيارة تستغرق 3 ايام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين.

وأضاف اسماعيلي، أن حجة الاسلام والمسلمين حسن روحاني، سيصل يوم الاثنين الموافق 11 آذار/مارس 2019، الى بغداد، وسيجري محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي بين ايران والعراق.

وتابع إضافة الى ذلك، فإن وفدي البلدين، وخلال الاجتماعات المشتركة، وكذلك الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع نظرائهم، سيبحثان آخر الاوضاع بشأن الاتفاقات والتعاون فضلا عن الفرص الجديدة لتنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين الصديقين الجارين.

وأكمل اسماعيلي ان نتائج هذه اللقاءات والمباحثات، سيشرحها رئيسا البلدين لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي مشترك.

ولفت اسماعيلي الى من البرامج الاخرى للرئيس الايراني خلال زيارته الى العراق؛ اللقاء مع رئيس واعضاء مجلس النواب العراق، والمشاركة في الملتقى التجاري بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة الايرانية والعراقية، واللقاء مع سائر كبار المسؤولين العراقيين وعدد من النخب السياسية والاجتماعية بالعراق، فضلا عن اللقاء مع آية الله علي السيستاني وزيارة العتبات المقدسة في هذا البلد.

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