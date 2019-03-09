2019/03/09 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلنت هيئة “ الحشد الشعبي” ،السبت، عن مقتل 2 من عناصرها إثر انفجار عبوة ناسفة شمال محافظة بابل.وقالت الهيئة في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه إن “اثنين من عناصر الحشد الشعبي ينتميان للواءين 46 و 47 قتلوا أثناء تأديتهما الواجب المقدس في ناحية جرف النصر شمالي بابل إثر انفجار عبوة ناسفة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: مقتل اثنين من عناصرنا إثر انفجار عبوة ناسفة في بابل alansaar.

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