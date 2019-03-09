2019/03/09 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ،السبت، إن العقوبات الأميركية ينتظر إن تشتد على حزب الله وداعميه والتضييق على البنوك اللبنانية.وقال نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس “هيئة دعم المقاومة الإسلامية: “عندما يتخذون بحقنا إجراءات عقابية فذلك لأننا هزمناهم وأسقطنا مشاريعهم ولأننا أقوياء ومقتدرون ولأننا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصر الله: صمود المقاومة في لبنان وغزة وسوريا وإيران أسقط المشروع التآمري alansaar.

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