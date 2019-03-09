واع /الفياض يصل الحدود العراقية السورية

2019/03/09 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

09/03/2019 16:05:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

وصل مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، السبت ، الى الحدود العراقية السورية عند الحد الفاصل بين مدينة القائم ومدينة الباغوز السورية يرافقه الفريق الركن عبد الامير يار الله معاون رئيس أركان الجيش والفريق الركن حامد الحسيني قائد حرس الحدود ومجموعة من القيادات الأمنية.

وذكر مصدر امني لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " هذه الزيارة تأتي للاطلاع على الاوضاع الامنية في الحدود العراقية السورية وتعزيز الخط الأمنية فيها وللاطلاع على الوضع الامني في المناطق التي تقع ضمن قاطع المسؤلية ومنها منطقة الباغوز العراقية ومنفذ القائم الحدودي والمناطق الصحراوية من منطقة القائم وصولا الى حدود محافظة نينوى".

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