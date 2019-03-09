لعيبي يوجه بنقل مشجعي الزوراء إلى ملعب كربلاء مجانا

2019/03/09 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم السبت، بنقل مشجعي نادي الزوراء إلى ملعب كربلاء مجانا، الإثنين المقبل، لحضور المباراة التي ستجمعه بنادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

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