هذه اجندة زيارة روحاني للعراق

2019/03/09 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الرئيس الايراني حسن روحاني بعد غد الاثنين، زيارة الى بغداد تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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