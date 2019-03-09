علي عدنان يقترب من الانضمام الى نادي فانكوفر وايتكابس الامريكي قادما من اتلانتا

2019/03/09 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي اتلانتا السابق، علي

عدنان، مع نادٍ أميركي للانتقال اليه على سبيل الإعارة حتى الصيف

المقبل.

وذكر موقع "سكاي سبورت إيطاليا"، أن "اللاعب علي عدنان سينتقل الى

نادي فانكوفر وايتكابس الناشط في دوري الـMLS الاميركي" , واوضح

الموقع ان "الظهير العراقي الأيسر سينضم على سبيل الإعارة الى

الفريق الكندي حتى الثلاثين من حزيران المقبل , وكان عدنان هو أول

لاعب عراقي يلعب في الدوري الإيطالي، بعدما انتقل إلى أودينيزي عام

الفين وخمسة عشر، قبل ان ينتقل الى اتلانتا في الانتقالات الصيفية

الماضية , هذا وكانت عديد الاخبار قد اشارت في وقت سابق الى اقتراب

عدنان من الانضمام الى لوس انجلوس غالاكسي الامريكي.

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