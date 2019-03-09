وزير النقل يوجه بنقل مشجعي النادي إلى ملعب كربلاء يوم الاثنين مجانا

2019/03/09 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، بنقل مشجعي نادي الزوراء

الرياضي إلى ملعب كربلاء مجانا، الإثنين المقبل، لحضور المباراة التي

ستجمعه بنادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا. واوضح لعيبي: انه استمرارا في دعم الرياضة العراقية عموما، وبالاخص

نادي الزوراء وجماهيره العريقة وتسهيل عملية نقلهم من بغداد الى مدينة

كربلاء المقدسة واعادتهم مجانا، عن طريق حافلات الشركة العامة لنقل

المسافرين والوفود، وقاطرات الشركة العامة للسكك الحديد

العراقية. لافتا سيادته أنه على الجماهير الرياضية الراغبة بحضور المباراة

التجمع أمام مبنى نادي الزوراء الرياضي، والمحطة العالمية في منطقة

العلاوي، في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل الموافق

٢٠١٩/٣/١١.

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