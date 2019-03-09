الحشد يعثر على مضافة لداعش تحوي عبوات ناسفة غرب الموصل

2019/03/09 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، العثور على مضافة لعناصر داعش بعملية استخبارية غرب الموصل تحوي عدد من العبوات الناسفة والاعتدة.وقالت الهيئة في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه ان “قوة من اللواء 33 التابعة لعمليات نينوى للحشد الشعبي عثرت على منزل متروك يستخدم كمضافة لعناصر داعش الإرهابية يحوي عبوات ناسفة […]

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