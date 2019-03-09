ظريف: توحد العراقيين انتصار عظيم لنداء الوحدة الذي رفعه الشهيد الحكيم

2019/03/09 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، ان العراق وايران صماما الأمان في منطقة الشرق الأوسط، لافتا الى ان شهيد المحراب محمد باقر الحكيم هو من أسس لهذا العلاقة التأريخية.وقال ظريف في ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم ان “شهيد المحراب كان رائعا جدا في تعامله وله روح ابوية وكان لنا الفخر ...

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