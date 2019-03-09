قائممقام قضاء الحممدانية يلتقي عدّة جهات لتحقيق التعاون المشترك وخدمة المنطقة.

2019/03/09 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – بغديدا التقى السيد عصام بهنام متي قائممقام قضاء بغديدا / الحمدانية بالسيد ماكس بريموراك المبعوث الخاص لنائب الرئيس الامريكي لبرنامج مساعدة الأقليات في العراق ، وتم خلال اللقاء استعراض لأهم المشاريع التي قامت بها منظمات المجتمع المدني والشركات في قضاء الحمدانية ، واهم المشاريع التي يمكن تنفيذها مستقبلا من خلال هذا البرنامج […]

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