ظريف: علاقة الشهيد الحكيم بالإمام الخميني أسست لعلاقة العراق بايران

2019/03/09 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، ان العراق وايران صماما الأمان في منطقة الشرق الأوسط، لافتا الى ان شهيد المحراب محمد باقر الحكيم هو من أسس لهذا العلاقة التأريخية.

وقال ظريف في ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم ان "شهيد المحراب كان رائعا جدا في تعامله وله روح ابوية وكان لنا الفخر ان نلتقي ونتشرف بزيارة بيت الله الحرام معهم، ولو لم يكن له هذه الحضور الوحدوي في العراق لما كان متماسكا حتى هذا اليوم"، لافتا الى ان "الشهيد الحكيم الذي قارع صدام جرثومة الفساد وان ثمرة دمه الشريف امتزاج الشعبين العراقي والإيراني وجميع مكونات الشعب العراقي في مواجهة التكفير وداعش وهذا الامتزاج لم يسمح بإيجاد الفرقة والنفاق".وأوضح ان "علاقاته بالأمام الخميني بدأت في بدر وأسست لعلاقة العراق بايران، ضد صدام والشعبين متفقين ومنسقين على مدار الحرب الثمان سنوات، واليوم في الحشد العشبي يواجهون التكفير والتشدد"، لافتا الى ان "الشهيد الحكيم تمكن بحكمته من افشال الكثير من المخططات والمشاريع التي تحوم ضد وحدة العراق، فهو تمكن من احباط الخطط للحكومات المنتدبة وتمكن من العبور من هذه المرحلة".انتهى...س ح

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