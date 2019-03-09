2019/03/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف لؤي الياسري و ممثل اتحاد الكرة و ممثل نادي الزوراء ومدير المطار بأستقبال وفد نادي الوصل الاماراتي

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