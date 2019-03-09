2019/03/09 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اصحاب البسطات يتظاهرون احتجاجا على ازالتها في الكرادة

09/03/2019 17:15:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

تظاهر العشرات من اصحاب "البسطات" احتجاجا على ازالتها في الكرادة وسط بغداد.

وذكر مصدر امني في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "العشرات من اصحاب البسطات تظاهروا، عصر اليوم، احتجاجا على ازالتها في الكرادة".

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