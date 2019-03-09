نائب يكشف عن مجريات جلسة البرلمان اليوم

2019/03/09 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف البناء محمد كريم، السبت، عن مجريات جلسة

البرلمان الأولى من الفصل التشريعي الثاني والتي حضرها رئيس الوزراء

عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح.وقال كريم في تصريح صحفي، إن “جلسة اليوم ناقشت آلية مكافحة الفساد

وتوحد الجهود الحكومية للقضاء على جميع الملفات المتعلقة بسرقة المال

العام ومحاسبة المقصرين”، لافتا إلى إن “جلسة اليوم حضرها رئيس

الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس ديون الرقابة المالية ورئيس هيئة

النزاهة”.وأضاف أن “الجلسة ستقتصر على مناقشة آلية عمل المجلس الأعلى لمكافحة

الفساد والتعاون مع الجهات الرقابية للحد من انتشار الفساد في مفاصل

الدولة”، مبينا أن “التواجد الأمريكي سيتطرق له خلال الجلسات المقبلة

وقد تكون هنالك استضافة جديدة لعبد المهدي داخل اللجان النيابية خلال

الأيام المقبلة”.وأفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بأن مجلس النواب بدأ بمناقشة توحيد

جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري و المالي.

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