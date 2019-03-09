بالفيديو.. غرق رجلين بإنفجار حوض أسماك

2019/03/09 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وثق مقطع فيديو لحظة غرق رجلين بالمياه في مقهى بمدينة نكستش في جمهورية الجبل الأسود، بعدما تحطم فجأة خلفهما حوض أسماك ضخم.

وكان الرجلان يستمتعان أثناء تناول القهوة في مقهى ماكا، وفجأة تحطم زجاج حوض مياه ضخم خلفهما، وانهمرت فوقهما وعلى الأرض كمية هائلة من المياه.وقال إيغور فوكوروفيتش، وهو عامل في المقهى لم تكن هناك أسماك داخل الحوض الذي صُنع خصيصًا للمقهى من قبل شركة في مدينة بلغراد عاصمة صربيا.وأضاف، كان الحوض جديدًا ولم يمر على وجوده بالمقهى سوى يومين فقط، لذلك لم يكن لدينا الوقت الكافي لوضع الأسماك فيه، ولحسن الحظ لم يُصب أحد من الرجلين، ولكن الخسارة كانت كبيرة حيث تصل إلى 7 آلاف يورو.وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مازحًا "شرب القهوة بالأسماك"، وقال آخر "إنهم يستحقون شرب القهوة مجانًا لمدة عام".انتهى

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