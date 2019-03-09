2019/03/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..لا يزال دعم القوات الامريكية لداعش الإجرامي يسهل له تسلل بعض عناصره الى جرف النصر التي تعتبر الخاصرة الرخوة لمحافظات كربلاء المقدسة وبابل وبغداد, في محاولة منها بين الحين والآخر لزعزعة الوضع الأمني في المنطقة, تمهيداً لإرجاع الجماعات الإجرامية من جديد إلى تلك الناحية الإستراتيجية.وبحسب تقارير صحفية نقلا عن مسؤولين امنيين فان “خلايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتائب حزب الله: أطراف سياسية مدعومة “أمريكيا” تحاول إعادة داعش لجرف الصخر لتهديد بغداد وكربلاء المقدسة alansaar.

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